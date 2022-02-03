Путин рассказал о повестке предстоящих переговоров с Си Цзиньпином

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Российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» рассказал о темах предстоящих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые пройдут в Пекине.
Путин рассказал о повестке предстоящих переговоров с Си Цзиньпином
  • AP
  • © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool

Статья опубликована на сайте Кремля.

«В ходе предстоящего визита мы с председателем КНР Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня», — отметил российский лидер.

По его словам, особое значение планируется уделить вопросам развития деловых связей. 

В МИД Китая ранее сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

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