Путин рассказал о повестке предстоящих переговоров с Си Цзиньпином
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Статья опубликована на сайте Кремля.
«В ходе предстоящего визита мы с председателем КНР Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня», — отметил российский лидер.
По его словам, особое значение планируется уделить вопросам развития деловых связей.
В МИД Китая ранее сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.