Путин рассказал о повестке предстоящих переговоров с Си Цзиньпином

Российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее» рассказал о темах предстоящих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые пройдут в Пекине.

AP

© Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool

Статья опубликована на сайте Кремля. «В ходе предстоящего визита мы с председателем КНР Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня», — отметил российский лидер. По его словам, особое значение планируется уделить вопросам развития деловых связей. В МИД Китая ранее сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.