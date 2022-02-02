В Госдепе заявили, что не выдвигают условий для продолжения переговоров с Россией

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не выдвигает условий для продолжения переговоров с Москвой по вопросам безопасности.

«Мы готовы делать это, не выдвигая каких-либо предварительных условий», — цитирует Прайса РИА Новости.

По его словам, Вашингтон продолжит принимать меры, которые направлены на «сдерживание» Москвы до тех пор, пока не увидит шагов, нацеленных на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона к серьёзной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал британскому премьеру Борису Джонсону о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.