Канцлер ФРГ Шольц анонсировал свою встречу с президентом России Путиным в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал свою предстоящую рабочую поездку в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я также в ближайшее время буду... в Москве», — заявил он в интервью телеканалу ZDF.

Перед этим, 7 февраля, Шольц направится в США.

Он подчеркнул, что в последнее время активно обсуждает вопросы касательно ситуации вокруг Украины со всеми союзниками в ЕС.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, принятие Украины в НАТО на повестке дня не стоит.

Ранее издание Bild сообщало, что Шольц рассчитывает в январе встретиться с Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и ФРГ.