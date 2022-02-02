Канцлер ФРГ Шольц анонсировал свою встречу с президентом России Путиным в Москве

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Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал свою предстоящую рабочую поездку в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Канцлер ФРГ Шольц анонсировал свою встречу с президентом России Путиным в Москве
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Я также в ближайшее время буду... в Москве», — заявил он в интервью телеканалу ZDF.

Перед этим, 7 февраля, Шольц направится в США.

Он подчеркнул, что в последнее время активно обсуждает вопросы касательно ситуации вокруг Украины со всеми союзниками в ЕС.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, принятие Украины в НАТО на повестке дня не стоит.

Ранее издание Bild сообщало, что Шольц рассчитывает в январе встретиться с Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и ФРГ.

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