Правительство Германии: приём Украины НАТО не стоит на повестке дня

Страны вправе свободно выбирать, в какие союзы им вступать, но принятие Украины в НАТО на повестке дня не стоит. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о рисках столкновения России и НАТО из-за Украины.

«В целом каждое государство имеет право просить членства в оборонительном союзе, каждое (государство) свободно в этом и соответствующий союз свободен действовать в этом отношении. Федеральный канцлер (Олаф Шольц) на аналогичный вопрос десять дней назад ответил, что в настоящий момент принятие Украины не стоит на повестке дня», — приводит РИА Новости слова Хебештрайта, сказанные на брифинге.

Отвечая на вопрос, возможно ли принятие Украины в НАТО по «французской формуле», то есть предусматривая политическое, но не военное членств, Хебештрайт отметил, что это подразумевает принятие в альянс.

«Но как я только что процитировал, приём Украины НАТО не стоит на повестке дня», — сказал он.

Накануне Владимир Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём.

Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.