Министр обороны Словении заявил об отсутствии планов по отправке оружия на Украину

Министр обороны Словении Матей Тонин заявил, что власти страны пока не планируют отправлять оружие на Украину.

Об этом он сказал в ходе визита в Любляну главы британского Минобороны Бена Уоллеса, передаёт РИА Новости.

Тонин заявил, что в рамках союзничества НАТО важно направить России сигнал, что «цена войны слишком высока».

При этом он выразил удовлетворённость тем, что Словения в последнее время укрепляет диалог с Россией на всех уровнях.

«Пока не размышляем о том, чтобы посылать оружие или оборудование на Украину», — сказал Тонин.

Он объяснил это тем, что возможности Киева по приёму военной помощи ограничены.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.