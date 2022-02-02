Министр обороны Словении заявил об отсутствии планов по отправке оружия на Украину
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Об этом он сказал в ходе визита в Любляну главы британского Минобороны Бена Уоллеса, передаёт РИА Новости.
Тонин заявил, что в рамках союзничества НАТО важно направить России сигнал, что «цена войны слишком высока».
При этом он выразил удовлетворённость тем, что Словения в последнее время укрепляет диалог с Россией на всех уровнях.
«Пока не размышляем о том, чтобы посылать оружие или оборудование на Украину», — сказал Тонин.
Он объяснил это тем, что возможности Киева по приёму военной помощи ограничены.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.