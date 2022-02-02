Министр обороны Словении заявил об отсутствии планов по отправке оружия на Украину

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Министр обороны Словении Матей Тонин заявил, что власти страны пока не планируют отправлять оружие на Украину.
Министр обороны Словении заявил об отсутствии планов по отправке оружия на Украину
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он сказал в ходе визита в Любляну главы британского Минобороны Бена Уоллеса, передаёт РИА Новости.

Тонин заявил, что в рамках союзничества НАТО важно направить России сигнал, что «цена войны слишком высока».

При этом он выразил удовлетворённость тем, что Словения в последнее время укрепляет диалог с Россией на всех уровнях.

«Пока не размышляем о том, чтобы посылать оружие или оборудование на Украину», — сказал Тонин.

Он объяснил это тем, что возможности Киева по приёму военной помощи ограничены.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

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