В Белом доме объяснили решение о переброске дополнительных военных США в Европу

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки объяснила решение о переброске дополнительных американских военных в Европу.

Она заявила, что это решение не было принято в связи с какими-либо событиями или получением США новых разведданных за последние несколько дней.

«Мы уже в течение нескольких недель проводили консультации с нашими союзниками и партнёрами в регионе, куда направляются эти военные», — приводит ТАСС слова Псаки.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что перебрасываемые дополнительные военные силы США будут находиться в странах Европы по их приглашению.

До этого в Пентагоне сообщили, что США отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.