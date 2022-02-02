В Белом доме объяснили решение о переброске дополнительных военных США в Европу
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Она заявила, что это решение не было принято в связи с какими-либо событиями или получением США новых разведданных за последние несколько дней.
«Мы уже в течение нескольких недель проводили консультации с нашими союзниками и партнёрами в регионе, куда направляются эти военные», — приводит ТАСС слова Псаки.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что перебрасываемые дополнительные военные силы США будут находиться в странах Европы по их приглашению.
До этого в Пентагоне сообщили, что США отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.