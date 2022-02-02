Представитель Пентагона Кирби заявил о запросе стран Европы на отправку военных из США

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что перебрасываемые дополнительные военные силы США будут находиться в странах Европы по их приглашению.
Представитель Пентагона Кирби заявил о запросе стран Европы на отправку военных из США
  • ©Michael Sugrue
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы переправляем дополнительные силы США на территорию союзников по запросу и приглашению этих стран», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что в Соединённых Штатах очень серьёзно относятся к обязательствам в рамках НАТО.

Ранее Кирби заявил, что не готов обозначить конкретные сроки пребывания в Европе перебрасываемых дополнительных сил США.

До этого в Пентагоне сообщили, что США отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.

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