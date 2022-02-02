В Пентагоне не смогли называть точные сроки пребывания американских военных в Европе

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Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что не готов обозначить конкретные сроки пребывания в Европе перебрасываемых дополнительных сил США.
В Пентагоне не смогли называть точные сроки пребывания американских военных в Европе
  • ©Bo Zaunders
  • Gettyimages.ru

«Что касается конкретных сроков, я не готов обозначить их для вас прямо сейчас», — цитирует его РИА Новости

По словам Кирби, это временный шаг. Представитель Пентагона также заявил, что США будут постоянно оценивать ситуацию в Европе, чтобы понять, «как долго им там нужно будет находиться».

Кирби добавил, что речи о постоянном размещении сил не идёт.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.

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