В Пентагоне не смогли называть точные сроки пребывания американских военных в Европе
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«Что касается конкретных сроков, я не готов обозначить их для вас прямо сейчас», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кирби, это временный шаг. Представитель Пентагона также заявил, что США будут постоянно оценивать ситуацию в Европе, чтобы понять, «как долго им там нужно будет находиться».
Кирби добавил, что речи о постоянном размещении сил не идёт.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.