В Пентагоне сообщили, что военные инструкторы США на Украине не изменят своего статуса

Решения о смене статуса американских военных инструкторов на Украине не принималось, они продолжат свою работу, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Изменений их статуса не было... сейчас они продолжают обеспечивать подготовку, консультации и поддержку ВС Украины», — приводит его слова РИА Новости.

В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.

В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».