В Пентагоне сообщили, что военные инструкторы США на Украине не изменят своего статуса
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«Изменений их статуса не было... сейчас они продолжают обеспечивать подготовку, консультации и поддержку ВС Украины», — приводит его слова РИА Новости.
В Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.
В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».