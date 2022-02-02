Пентагон заявил о готовности США вместе с Россией изучить озабоченности по безопасности

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил о готовности Вашингтона вместе с Москвой изучить озабоченности по безопасности.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы представили России ряд очень серьёзных предложений в сфере дипломатии и готовы, основываясь на принципе взаимности, разрешать общие озабоченности в сфере безопасности на Европейском континенте», — сказал Кирби.

Также в Пентагоне заявили, что США прилагают усилия для поиска дипломатического решения ситуации вокруг Украины.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжать диалог с американской стороной после анализа переданных ему документов о гарантии безопасности со стороны США.