Ушаков: в ходе визита Путина в Китай планируется принять солидный пакет документов

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Во время визита президента России Владимира Путина в Китай 4 февраля планируется принять солидный пакет двусторонних документов, сообщил его помощник Юрий Ушаков.
Ушаков: в ходе визита Путина в Китай планируется принять солидный пакет документов
  • РИА Новости

«Планируется принять весьма солидный пакет двусторонних документов, в том числе и межправительственных, межведомственных и коммерческих. Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров», — сказал он журналистам.

Ушаков отметил, что в папке «больше 15 договоров и соглашений».

«В газовой сфере много соглашений готовится, какие из них будут подписаны, я пока ещё сказать не могу. Но то, что визит будет означать дальнейший шаг в развитии сотрудничества в газовой сфере, — это очевидно», — отметил он.

В МИД Китая ранее сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

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