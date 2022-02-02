Путин и Джонсон по телефону обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин и британский премьер Борис Джонсон по телефону обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности.
Путин и Джонсон по телефону обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, телефонный разговор Путина и Джонсона намечен на вечер 2 февраля.

«Можно ожидать, что лидеры ещё раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня — это внутриукраинское урегулирование с учётом вчерашнего визита Джонсона в Киев», — заявил Ушаков.

Он добавил, что также будут обсуждены российские предложения по представлению долгосрочных юридических гарантий безопасности России.

Ушаков считает, что эти две темы будут ключевыми.

Ранее стало известно, что Джонсон рассчитывает поговорить по телефону с Путиным во второй половине дня 2 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить