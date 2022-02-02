Путин и Джонсон по телефону обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Российский президент Владимир Путин и британский премьер Борис Джонсон по телефону обсудят ситуацию на Украине и гарантии безопасности.

Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, телефонный разговор Путина и Джонсона намечен на вечер 2 февраля.

«Можно ожидать, что лидеры ещё раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня — это внутриукраинское урегулирование с учётом вчерашнего визита Джонсона в Киев», — заявил Ушаков.

Он добавил, что также будут обсуждены российские предложения по представлению долгосрочных юридических гарантий безопасности России.

Ушаков считает, что эти две темы будут ключевыми.

Ранее стало известно, что Джонсон рассчитывает поговорить по телефону с Путиным во второй половине дня 2 февраля.