Зеленский и Рютте обсудили ситуацию на границе Украины и возможные санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте безопасность на границах государства и возможные санкции против России.

«Больше всего времени мы посвятили теме безопасности на наших границах, ситуации, которая влияет на экономику нашего государства, и возможным санкциям со стороны ЕС и Нидерландов в случае эскалации», — цитирует Зеленского ТАСС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.

Небензя напомнил, что российская сторона не раз опровергала обвинения в планах нападения на Украину.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, в американской администрации считают бессмысленным введение санкций против России до её «вторжения» на Украину.