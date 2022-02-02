Зеленский и Рютте обсудили ситуацию на границе Украины и возможные санкции против России

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте безопасность на границах государства и возможные санкции против России.
Зеленский и Рютте обсудили ситуацию на границе Украины и возможные санкции против России
  • AP

«Больше всего времени мы посвятили теме безопасности на наших границах, ситуации, которая влияет на экономику нашего государства, и возможным санкциям со стороны ЕС и Нидерландов в случае эскалации», — цитирует Зеленского ТАСС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.

Небензя напомнил, что российская сторона не раз опровергала обвинения в планах нападения на Украину.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, в американской администрации считают бессмысленным введение санкций против России до её «вторжения» на Украину. 

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