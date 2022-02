RT Creative Lab попал в рейтинги лучших креативных агентств мира

RT Creative Lab включён в топ-200 лучших креативных агентств мира World Creative Rankings 2022 по версии британского журнала The Drum. Также по итогам премии Cresta Awards RT Creative Lab попал в рейтинг Global 50.

В рейтинге 200 best creative agencies in the world RT Creative Lab занял 146-е место среди лучших агентств мира, опередив такие команды, как Ogilvy Germany, Ogilvy Chicago, VMLY&R Paris, Grey New York, 72andSunny Amsterdam, VCCP London и другие.

RT Creative Lab входит в этот рейтинг второй год подряд. От России в данный список также вошли агентства «Восход» и BBDO Moscow.

В рейтинг Global 50 включены лучшие и самые успешные креативные команды по итогам премии Cresta Awards 2021 года. RT Creative Lab стал единственным представителем России, попавшим в данный рейтинг.

RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде: #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены более чем 250 международными и российскими наградами.

В 2020 и 2021 годах RT Creative Lab вошла в топ-10 лучших мировых инхаус-агентств по версии американской организации The One Club for Creativity.

В октябре проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и дипфейк-промо телеканала к президентским выборам в США завоевали шесть золотых наград престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals. Всего телеканал получил десять наград.