Сенатор Косачёв назвал провальной встречу Джонсона и Зеленского

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Встреча британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского — это разговор двух «погрязших в распрях» политиков, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
Сенатор Косачёв назвал провальной встречу Джонсона и Зеленского
  • AP

Сенатор сравнил переговоры президента России и премьер-министра Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана с диалогом между Зеленским и Джонсоном. Косачёв акцентировал внимание на том, что Орбан и Джонсон считают себя миротворцами, но в случае с венгерским премьером «миссия удалась».

«Во втором (случае с Зеленским и Джонсоном. — RT) — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским», — написал российский сенатор на своей странице в Facebook.

1 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев с официальным визитом.

Зеленский и Джонсон в совместном заявлении отметили, что любое «российское вторжение» на Украину будет «огромной стратегической ошибкой».

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