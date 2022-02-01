Джонсон и Зеленский призвали Россию не совершать «стратегическую ошибку»
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«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьёзные гуманитарные последствия», — приводит текст заявления РИА Новости.
Вместе с тем премьер Британии объявил о выделении £88 млн нового финансирования для «содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей».
Также Зеленский договорился с Джонсоном о совместных действиях по обеспечению стабильности в Черноморском регионе.