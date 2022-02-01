Джонсон и Зеленский призвали Россию не совершать «стратегическую ошибку»

Короткая ссылка
Любое «российское вторжение» на Украину будет «огромной стратегической ошибкой», заявили британский премьер Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский в совместном заявлении.
Джонсон и Зеленский призвали Россию не совершать «стратегическую ошибку»
  • ©Peter Nicholls - Pool/Getty Images

«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьёзные гуманитарные последствия», — приводит текст заявления РИА Новости.

Вместе с тем премьер Британии объявил о выделении £88 млн нового финансирования для «содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей».

Также Зеленский договорился с Джонсоном о совместных действиях по обеспечению стабильности в Черноморском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить