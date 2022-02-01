Джонсон и Зеленский призвали Россию не совершать «стратегическую ошибку»

Любое «российское вторжение» на Украину будет «огромной стратегической ошибкой», заявили британский премьер Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский в совместном заявлении.

«Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьёзные гуманитарные последствия», — приводит текст заявления РИА Новости.

Вместе с тем премьер Британии объявил о выделении £88 млн нового финансирования для «содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей».

Также Зеленский договорился с Джонсоном о совместных действиях по обеспечению стабильности в Черноморском регионе.