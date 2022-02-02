Политолог Брутер прокомментировал заявление Псаки о якобы применении Россией химоружия

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией химического оружия.

По мнению политолога, такие заявления являются частью тактики США.

Он объяснил, что накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс провёл брифинг, на котором заявил о безусловной заинтересованности России в переговорах.

«И тут же Псаки заявляет, что Россия — лиса в курятнике и применяет химическое оружие. Таким образом они выясняют, где находится предел терпения России», — считает Брутер.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявление Псаки о якобы применении химического оружия Россией «в корне лживым».

Он напомнил, что США — единственная страна, не ликвидировавшая национальные арсеналы химоружия в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.