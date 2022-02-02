Небензя заявил, что пока не видит смысла в новой встрече в нормандском формате

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на настоящий момент не видит смысла в проведении новой встречи на высшем уровне в нормандском формате.
Небензя заявил, что пока не видит смысла в новой встрече в нормандском формате
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

«Предыдущий саммит нормандского формата прошёл в 2019 году в Париже, были достигнуты определённые договорённости. Данные договорённости сейчас не выполняются. Теперь президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский настаивает на проведении нового саммита. Наша позиция заключается в том, что, пока решения саммита 2019 года не выполнены, встречаться снова смысла нет», — приводит ТАСС слова Небензи на пресс-конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном и обсудил с ним возобновление работы нормандского формата.

26 января в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата, проходившие в Елисейском дворце.

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