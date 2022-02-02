Представитель Пентагона Кирби: у России нет права вето на вступление стран в НАТО

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Россия не обладает правом вето в вопросе вступления стран в НАТО, этот вопрос может быть решён только этими государствами и самим альянсом. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
Представитель Пентагона Кирби: у России нет права вето на вступление стран в НАТО
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Членство в НАТО — это вопрос, который касается конкретного суверенного государства и НАТО. Это не тот вопрос, в котором у господина Путина есть право вето. Это так не работает», — заявил Кирби.

Кирби добавил, что «не будет спекулировать относительно будущего, расширения НАТО и места Украины в этом процессе».

По его словам, это решение, «которое может быть принято только альянсом и Украиной».

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Москву «кинули» после того, как пообещали не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на дюйм.

Также российский лидер, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём. Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.

Власти России неоднократно подчёркивали, что вопрос в отношении полуострова закрыт. Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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