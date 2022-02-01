Представитель Госдепа Прайс: США готовы к новым контактам с Россией на высшем уровне

Соединённые Штаты готовы к проведению новых переговоров американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина, если это будет способствовать продвижению в переговорном процессе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы остаёмся открытыми для возможности нового контакта между президентом Байденом и президентом Путиным», — отметил Прайс.

По его словам, «если Вашингтон посчитает, что настал момент, когда очередной контакт лидеров позволит продвинуть переговоры и дипломатию, США будут открыты к этому».

Представитель Госдепа подчеркнул, что всё зависит от следующих шагов и развития ситуации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что новой информации насчёт проведения следующего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пока нет.

Он также отметил, что нельзя исключать возможность новых контактов Путина и Байдена.

Президент США тоже заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.