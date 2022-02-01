Депутат Белик: для США Украина — как жёлтая карточка в футболе

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России.
Депутат Белик: для США Украина — как жёлтая карточка в футболе
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«Для США Украина — как жёлтая карточка в футболе. Штаты размахивают ею при каждом удобном случае, обвиняя Россию во вторжении, агрессии, эскалации, делают многочисленные предупреждения, угрожают санкциями и невиданными ограничительными мерами», — отметил парламентарий.

Он добавил, что слова Путина об «использовании» Украины «как нельзя лучше описывают происходящее сейчас».

«США просто используют Украину в своих целях, пытаясь найти возможность надавить на Россию, сила и могущество которой не дают им покоя, но при этом прикрывают свои интересы благородными порывами», — заключил Белик.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России.

По его словам, это можно сделать разными путями: «втянув Россию в вооружённый конфликт и заставив союзников в Европе ввести против Москвы жёсткие санкции или втянув Украину в НАТО и наставив там ударных систем».

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