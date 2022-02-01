Венгерский премьер Орбан не увидел «намерений Путина» действовать против Украины

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Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным не увидел у него «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины.
Венгерский премьер Орбан не увидел «намерений Путина» действовать против Украины
  • Legion-Media

«Я не увидел намерений подобных действий со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», — сказал Орбан, отвечая на вопрос журналиста «России 24» Павла Зарубина.

Венгерский лидер добавил, что следует «вести переговоры».

«У нас есть несколько недель для этого — не думаю, что произойдёт что-то резкое», — цитирует Орбана РИА Новости.

Как отметил Путин, США не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются заниматься сдерживанием развития России.

По его словам, «в этом смысле сама Украина — это просто инструмент достижения этой цели».

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