Венгерский премьер Орбан не увидел «намерений Путина» действовать против Украины
- Legion-Media
«Я не увидел намерений подобных действий со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», — сказал Орбан, отвечая на вопрос журналиста «России 24» Павла Зарубина.
Венгерский лидер добавил, что следует «вести переговоры».
«У нас есть несколько недель для этого — не думаю, что произойдёт что-то резкое», — цитирует Орбана РИА Новости.
Как отметил Путин, США не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются заниматься сдерживанием развития России.
По его словам, «в этом смысле сама Украина — это просто инструмент достижения этой цели».