Венгерский премьер Орбан не увидел «намерений Путина» действовать против Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным не увидел у него «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины.

«Я не увидел намерений подобных действий со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», — сказал Орбан, отвечая на вопрос журналиста «России 24» Павла Зарубина.

Венгерский лидер добавил, что следует «вести переговоры».

«У нас есть несколько недель для этого — не думаю, что произойдёт что-то резкое», — цитирует Орбана РИА Новости.

Как отметил Путин, США не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются заниматься сдерживанием развития России.

По его словам, «в этом смысле сама Украина — это просто инструмент достижения этой цели».