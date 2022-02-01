Встреча Путина и Орбана длилась почти пять часов
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Об этом сообщил российский лидер во время выступления по итогам переговоров.
«Мы обсудили практически все вопросы, которые хотели. Встреча продолжалась почти пять часов», — сказал Путин.
Стороны обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, подвели итоги реализации договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита в Будапешт в 2019 году, рассказал президент.
1 февраля Владимир Путин провёл переговоры с Виктором Орбаном в Москве. Как сообщил президент, он намерен проинформировать венгерского премьера о текущей ситуации с гарантиями безопасности.