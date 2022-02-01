Путин намерен проинформировать венгерского премьера о ситуации с гарантиями безопасности

Президент России Владимир Путин намерен проинформировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о текущей ситуации с гарантиями безопасности.

Российский лидер подчеркнул, что хотел бы обменяться с венгерским премьером мнениями в сфере безопасности.

«Известно, что мы направили США свои предложения о заключении письменных обязательств на этот счёт. Я с удовольствием проинформирую тебя, как развивается этот процесс», — приводит РИА Новости заявление Путина на встрече с Орбаном в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока готовит ответ США по гарантиям безопасности.