Путин намерен проинформировать венгерского премьера о ситуации с гарантиями безопасности

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Президент России Владимир Путин намерен проинформировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о текущей ситуации с гарантиями безопасности.
Путин намерен проинформировать венгерского премьера о ситуации с гарантиями безопасности
  • AP

Российский лидер подчеркнул, что хотел бы обменяться с венгерским премьером мнениями в сфере безопасности.

«Известно, что мы направили США свои предложения о заключении письменных обязательств на этот счёт. Я с удовольствием проинформирую тебя, как развивается этот процесс», — приводит РИА Новости заявление Путина на встрече с Орбаном в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока готовит ответ США по гарантиям безопасности.

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