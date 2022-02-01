Песков: Россия готовит основной ответ США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока готовит ответ США по гарантиям безопасности.

«Пока ещё этот ответ готовится», — сказал Песков.

Он добавил, что ответ будет представлен, когда президент России Владимир Путин посчитает необходимым.

По его словам, Путин может затронуть эту тему в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Песков также назвал путаницей сообщения из Вашингтона о получении ответа от России по гарантиям безопасности.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США подтвердил получение властями Соединённых Штатов ответа на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и подчеркнул приверженность диалогу с Россией по разрешению ситуации.

В МИД России сообщили, что основной темой телефонного разговора российского министра Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник, 1 февраля, станет реакция России на американские наработки по предложениям в сфере гарантий безопасности.