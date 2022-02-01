В США заявили о приверженности диалогу с Россией для разрешения ситуации вокруг Украины

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Официальный представитель Госдепартамента США подтвердил получение властями Соединённых Штатов ответа на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и подчеркнул приверженность диалогу с Россией по разрешению ситуации.
В США заявили о приверженности диалогу с Россией для разрешения ситуации вокруг Украины
  • AFP
  • © MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России. Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого. Мы остаёмся полностью привержены диалогу, чтобы решать эти вопросы, и мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнёрами, в том числе с Украиной», — РИА Новости.

Ранее стало известно, что США получили письменный ответ российских властей на американские предложения по гарантиям безопасности. 

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