Политолог Топорнин высказался об отношениях России и Венгрии

Политолог Николай Топорнин, доцент МГИМО МИД России, высказался об отношениях России и Венгрии.

«Венгрия — это европейская страна. Она входит и в ЕС, и в НАТО. Это государство стало достаточно упрямым и независимым при Орбане. У него есть история и с определёнными элементами политики Европейского союза», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Топорнин, Венгрия также стремится использовать экономические преимущества сотрудничества с Россией.

По словам эксперта, Будапешт по-своему выстраивает взаимоотношения с Москвой, и у венгерской стороны есть определённая степень автономности от ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что венгерская сторона надеется на увеличение поставок газа.