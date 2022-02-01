Суд в Норвегии отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении

Норвежский суд отказал в условно-досрочном освобождении террористу Андерсу Брейвику, приговорённому к 21 году тюрьмы за убийство 77 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на решение суда.

Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору.

В январе текущего года государственный прокурор Хульда Карлсдоттир заявила, что Брейвик может совершить новое преступление.

22 июля 2011 года в Норвегии произошло два теракта. Андерс Беринг Брейвик осуществил подрыв СВУ возле правительственного здания в Осло, после чего переоделся в форму полицейского и отправился на остров Утойя, где устроил массовый расстрел в молодёжном лагере.

В результате действий террориста погибли 77 человек, более 300 пострадали. В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году тюремного заключения.