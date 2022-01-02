В норвежской прокуратуре заявили, что Брейвик способен совершить новое преступление

Норвежский террорист Андерс Брейвик, осуждённый за убийство 77 человек в 2011-м и желающий выйти из тюрьмы условно-досрочно, может совершить новое преступление.

Об этом заявила государственный прокурор Хульда Карлсдоттир.

«По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком) дело, а также новой оценке риска, проведенной психиатром, мы считаем, что всё ещё существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление», — приводит газета Dagsavisen её слова.

22 июля 2011 года в Норвегии произошло два теракта. Андерс Беринг Брейвик осуществил подрыв СВУ возле правительственного здания в Осло, после чего переоделся в форму полицейского и отправился на остров Утойя, где устроил массовый расстрел в молодёжном лагере.

В результате действий террориста погибли 77 человек, более 300 пострадали. В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году тюремного заключения.

Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору.