В норвежской прокуратуре заявили, что Брейвик способен совершить новое преступление
- AP
Об этом заявила государственный прокурор Хульда Карлсдоттир.
«По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком) дело, а также новой оценке риска, проведенной психиатром, мы считаем, что всё ещё существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление», — приводит газета Dagsavisen её слова.
22 июля 2011 года в Норвегии произошло два теракта. Андерс Беринг Брейвик осуществил подрыв СВУ возле правительственного здания в Осло, после чего переоделся в форму полицейского и отправился на остров Утойя, где устроил массовый расстрел в молодёжном лагере.
В результате действий террориста погибли 77 человек, более 300 пострадали. В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году тюремного заключения.
Осенью 2020 года Брейвик подал прошение о досрочном освобождении: тогда истекал минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме по приговору.