Президент Словакии Чапутова выступила за усиление восточного фланга НАТО

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Президент Словакии Зузана Чапутова выступила за усиление присутствия сил НАТО на востоке Европы.
Президент Словакии Чапутова выступила за усиление восточного фланга НАТО
  • ©Adrian Dennis - Pool/Getty Images

«Чапутова убеждена, что усиление обороны восточной границы Словакии, как и всего так называемого восточного крыла НАТО силами союзников, в наших собственных интересах», — сообщает словацкое издание Pravda.

Как ранее сообщал Sky News, страны — члены НАТО обсуждают возможность формирования боевого подразделения на территории Словакии.

Новые формирования могут быть похожи на уже существующие в странах Балтии и Польше.

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