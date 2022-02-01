Президент Словакии Чапутова выступила за усиление восточного фланга НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила за усиление присутствия сил НАТО на востоке Европы.

«Чапутова убеждена, что усиление обороны восточной границы Словакии, как и всего так называемого восточного крыла НАТО силами союзников, в наших собственных интересах», — сообщает словацкое издание Pravda.

Как ранее сообщал Sky News, страны — члены НАТО обсуждают возможность формирования боевого подразделения на территории Словакии.

Новые формирования могут быть похожи на уже существующие в странах Балтии и Польше.