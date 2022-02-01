Президент Словакии Чапутова выступила за усиление восточного фланга НАТО
- ©Adrian Dennis - Pool/Getty Images
«Чапутова убеждена, что усиление обороны восточной границы Словакии, как и всего так называемого восточного крыла НАТО силами союзников, в наших собственных интересах», — сообщает словацкое издание Pravda.
Как ранее сообщал Sky News, страны — члены НАТО обсуждают возможность формирования боевого подразделения на территории Словакии.
Новые формирования могут быть похожи на уже существующие в странах Балтии и Польше.