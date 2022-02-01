WP сообщила о перепалке в ООН между постпредами России и США

Постоянные представители России и США при ООН Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности ООН устроили словесную перепалку. Об этом сообщила The Washington Post.

Как пишет газета, Небензю возмутили слова представителя США о том, что Москва пытается выставить Киев и Запад агрессорами для того, чтобы получить предлог для «вторжения» на Украину. Российский дипломат парировал, что США сами провоцируют эскалацию путём своих ложных обвинений.

«Вы ждёте, когда это произойдёт, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — приводит издание слова Небензи.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не станут заранее раскрывать суть санкций, которые готовят против России, чтобы не дать Москве подготовиться и смягчить их последствия.

Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.

Небензя напомнил, что российская сторона не раз опровергала обвинения в планах нападения на Украину.