Дипломат Гаврилов: Россия отмечает бесперспективность нагнетания ситуации вокруг Украины

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Нагнетание напряжённости вокруг Украины и поставки стране вооружения не способствуют улучшению ситуации, Россия продолжит убеждать Киев и Вашингтон в бесперспективности такого подхода. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат Гаврилов: Россия отмечает бесперспективность нагнетания ситуации вокруг Украины
  • AP

«Демонстративное нагнетание истерии вокруг ситуации на Украине при одновременном наращивании поставок англосаксами летального оружия вряд ли содействует дипломатическим усилиям по безукоснительному выполнению Киевом всех его прописанных обязательств как стороны Минских соглашений», — приводит РИА Новости его слова. 

Гаврилов добавил, что Москва продолжит убеждать Киев и Вашингтон в бесперспективности нагнетания обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о поставке американскими самолётами за сутки около 500 т боеприпасов.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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