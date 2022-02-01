Представитель ВОЗ Монтгомери: необходимости повсеместного использования перчаток нет

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Технический офицер департамента воды, гигиены и здравоохранения Всемирной организации здравоохранения Мэгги Монтгомери заявила, что ВОЗ не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от COVID-19.
Представитель ВОЗ Монтгомери: необходимости повсеместного использования перчаток нет
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«Есть специальные условия, когда перчатки могу быть использованы. Но если только вы не сталкиваетесь с биологическими жидкостями и не находитесь в других ситуациях повышенного риска, использование перчаток не рекомендуется», — цитирует её РИА Новости.

Ранее терапевт, клинический фармаколог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил о мерах безопасности на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

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