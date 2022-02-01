Посол России в Болгарии Митрофанова заявила, что вопрос о выходе стран из НАТО не стоит

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Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью телеканалу NOVA заявила, что предложение Москвы о возвращении НАТО на позиции 1997 года не содержит требования о выходе стран из альянса.
Посол России в Болгарии Митрофанова заявила, что вопрос о выходе стран из НАТО не стоит
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Не стоит вопрос о том, чтобы страны, присоединившиеся к НАТО после 1997 года, вышли из НАТО», — объяснила дипломат.

По её словам, речь идёт об отводе воинских контингентов, баз и стратегических вооружений на территории в границах 1997 года.

Также Митрофанова уточнила, что речь не идёт о Болгарии, поскольку в этой стране сейчас «нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений».

Посол добавила, что данный вопрос в некоторой степени касается Румынии.

При этом она подчеркнула, что присоединение к альянсам для обеспечения безопасности — «суверенное право стран».

Ранее в Госдепартаменте заявили, что требования России вывести ядерное оружие с территорий стран — членов НАТО являются проблематичными для США. 

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