В Японии зафиксировали рост госпитализаций инфицированных «омикроном» пожилых людей
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«Госпитализированные пациенты становятся всё старше, и у них развиваются тяжёлые симптомы», — заявил директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано.
По его словам, более чем у половины из пожилых госпитализированных граждан Японии выявили пневмонию.
Ранее японская медицинская организация Hibiya Kokusai Clinic представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».