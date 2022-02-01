В Японии зафиксировали рост госпитализаций инфицированных «омикроном» пожилых людей

В Японии зафиксировали рост числа госпитализаций населения старше 60 лет после инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает Express.

«Госпитализированные пациенты становятся всё старше, и у них развиваются тяжёлые симптомы», — заявил директор медицинского центра Фудзимино Акиры Кано.

По его словам, более чем у половины из пожилых госпитализированных граждан Японии выявили пневмонию.

Ранее японская медицинская организация Hibiya Kokusai Clinic представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».