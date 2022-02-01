В Госдепе США заявили о способности Ирана нарастить объём ядерного материала

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Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил о способности Ирана в течение нескольких недель нарастить объём ядерного материала, необходимого для создания боезаряда.
В Госдепе США заявили о способности Ирана нарастить объём ядерного материала
  • AP
  • © Atomic Energy Organization of Iran

«На мой взгляд, справедливо будет сказать, что когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идёт о неделях, а не месяцах», — приводит его слова в ходе брифинга РИА Новости.

Представитель Госдепа также допустил, что Тегеран не вернётся к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Как мы знаем, вполне возможно, что Иран не изберёт этот путь. Мы готовы к такой ситуации. Мы надеемся, что Иран не примет такого решения, но мы готовы к обоим вариантам», — заявил он.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что создание ядерного оружия не входит в оборонную стратегию страны.

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