Глава Эстонии созовёт Совет по обороне для обсуждения мер по сдерживанию России

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Президент Эстонии Алар Карис созовёт в среду, 2 февраля, Совет по государственной обороне для обсуждения мер по сдерживанию России. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
Глава Эстонии созовёт Совет по обороне для обсуждения мер по сдерживанию России
  • ©Dursun Aydemir/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«По предложению президента Алара Кариса Совет по государственной обороне соберётся в среду (3 февраля. — RT), чтобы обсудить действия по усилению сдерживания в отношении России», — приводит РИА Новости сообщение.

К тому же будет обсуждаться поддержка Украины и влияние кризиса в сфере безопасности на Эстонию.

Ранее в пресс-службе Главного штаба сил обороны республики сообщили, что российский истребитель Су-27 в субботу, 29 января, нарушил воздушную границу Эстонии.

Позднее Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолётом воздушного пространства страны.

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