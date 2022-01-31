Глава Эстонии созовёт Совет по обороне для обсуждения мер по сдерживанию России
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«По предложению президента Алара Кариса Совет по государственной обороне соберётся в среду (3 февраля. — RT), чтобы обсудить действия по усилению сдерживания в отношении России», — приводит РИА Новости сообщение.
К тому же будет обсуждаться поддержка Украины и влияние кризиса в сфере безопасности на Эстонию.
Ранее в пресс-службе Главного штаба сил обороны республики сообщили, что российский истребитель Су-27 в субботу, 29 января, нарушил воздушную границу Эстонии.
Позднее Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолётом воздушного пространства страны.