Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны
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«29 января 2022 года полёты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В ведомстве добавили, что все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
Ранее в Эстонии заявили, что российский истребитель Су-27 в субботу, 29 января, нарушил воздушную границу Эстонии.
Российский временный поверенный в делах был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота.