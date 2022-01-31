Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны

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Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении российским военным самолётом воздушного пространства страны.
Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«29 января 2022 года полёты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ведомстве добавили, что все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее в Эстонии заявили, что российский истребитель Су-27 в субботу, 29 января, нарушил воздушную границу Эстонии.

Российский временный поверенный в делах был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота.

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