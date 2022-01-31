Небензя назвал запрашиваемое США заседание СБ ООН по Украине мегафонной дипломатией

Заседание СБ ООН по Украине, проводимое по запросу США, является примером мегафонной дипломатии и нагнетанием истерии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, данная встреча — «классический пример мегафонной дипломатии, работа на публику».

«Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение», — отметил он.

Небензя в ходе заседания Совбеза ООН также заявил, что нагнетание истерии вокруг якобы готовящегося «вторжения» России наносит вред самой Украине.