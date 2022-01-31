Россия запросила голосование в СБ ООН по вопросу проведения заседания по Украине
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«Российская Федерация запрашивает проведение процедурного голосования по предложению провести этот митинг», — сказал он.
Дипломат напомнил, что делегация США в пояснении предложения по созыву заседания указала, что рассматривает расположение войск России на российской территории в качестве угрозы международной безопасности.
«По сути, нам сегодня предлагают созвать заседание СБ из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали», — пояснил Небензя.
В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.
Как отмечала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, на встрече планируется привлечь внимание к якобы угрожающему поведению России в отношении Украины.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.