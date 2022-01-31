Россия запросила голосование в СБ ООН по вопросу проведения заседания по Украине

Россия запросила проведение процедурного голосования по предложению провести заседание СБ ООН по Украине по инициативе Соединённых Штатов, заявил российский постпред Василий Небензя.

«Российская Федерация запрашивает проведение процедурного голосования по предложению провести этот митинг», — сказал он.

Дипломат напомнил, что делегация США в пояснении предложения по созыву заседания указала, что рассматривает расположение войск России на российской территории в качестве угрозы международной безопасности.

«По сути, нам сегодня предлагают созвать заседание СБ из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали», — пояснил Небензя.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Как отмечала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, на встрече планируется привлечь внимание к якобы угрожающему поведению России в отношении Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.