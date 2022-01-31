Политолог Шаповалов согласился с мнением чешского эксперта по поводу Украины и НАТО

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление эксперта в области безопасности Давида Богбота о том, что Соединённым Штатам и НАТО следует отказаться от идеи присоединения Украины к военному альянсу.
Политолог Шаповалов согласился с мнением чешского эксперта по поводу Украины и НАТО
  • РИА Новости

«Я считаю, что это вполне объективная оценка ситуации и лучший выход для Украины — это нейтральный статус, который позволит стране не включаться в те или иные блоки, не иметь блокового мышления. Я не знаю ни одной страны, которая проиграла бы от своего нейтрального статуса», — рассказал Шаповалов.

Он отметил, что для значительного числа жителей Украины Россия является очень близкой страной.

Специалист добавил, что для НАТО дальнейшая экспансия и расширение «во что бы то ни стало» была бы неправильной.

«Ситуация изменилась за последние 30 лет. Мне кажется, что многие западные лидеры не могут понять того, что жизнь меняется и те процессы, те тенденции изменений, которые происходят, не предполагают проведения той экспансионистской политики, которую США и НАТО проводили после распада Советского Союза», — заключил собеседник RT.

Ранее Богбот заявил чешскому изданию Parlamentní Listy, что Соединённым Штатам и НАТО следует отказаться от идеи присоединения Украины к военному альянсу, для всего блока это было бы стратегической ошибкой.

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