В МИД России призвали страны ОДКБ не терять бдительность на таджикско-афганской границе

Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что страны ОДКБ не должны терять бдительность на таджикско-афганской границе.

«Обстановка как на таджикско-афганской, так и вдоль всей северной границы Афганистана, на территории всех северных провинций этой страны в целом является предметом нашего повышенного внимания», — сказал он в интервью ТАСС.

Кабулов добавил, что ситуация с безопасностью на границах Афганистана в целом находится под контролем новых властей.

«В то же время мы всегда готовы к различным сценариям развития, даже самым неблагоприятным», — сказал представитель МИД.

По его словам, страны ОДКБ должны не «терять спокойствия, а продолжать кропотливую работу, сохраняя головы холодными, а порох — сухим».

10 января президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону обстановку на таджикско-афганской границе.