Der Spiegel: Twitter опротестовал закон ФРГ, предусматривающий передачу данных подозреваемых

Американская социальная сеть Twitter опротестовала в суде требование Федеральной уголовной полиции Германии предоставлять ведомству данные подозреваемых в совершении преступлений, пишет немецкое издание Der Spiegel. В компании связали такое решение с тем, что закон предусматривает «посягательство на основные права граждан».

Как сообщает журнал, компания обратилась в административный суд Кёльна в связи с вступлением в силу с 1 февраля поправок к закону о защите прав в сети.

«Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает значительное вмешательство в основные права граждан», — цитирует издание представителя компании.

Ранее, как сообщал таблоид Bild, Федеральное уголовное ведомство Германии создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.