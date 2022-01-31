Der Spiegel: Twitter опротестовал закон ФРГ, предусматривающий передачу данных подозреваемых
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Как сообщает журнал, компания обратилась в административный суд Кёльна в связи с вступлением в силу с 1 февраля поправок к закону о защите прав в сети.
«Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает значительное вмешательство в основные права граждан», — цитирует издание представителя компании.
Ранее, как сообщал таблоид Bild, Федеральное уголовное ведомство Германии создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.