Песков заявил, что Путин не планирует встреч с зарубежными лидерами на Олимпиаде в Пекине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина не планируются двусторонние встречи во время открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля из-за строгих коронавирусных ограничений.

«Очень строгие ковидные ограничения. Причём ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом», — ответил он на брифинге с журналистами на вопрос о возможной встрече Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Песков добавил, что ситуация с коронавирусом на Олимпиаде ожидается напряжённой.

«Ещё раз повторяю: никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет», — подытожил представитель Кремля.