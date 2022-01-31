Песков заявил, что Путин не планирует встреч с зарубежными лидерами на Олимпиаде в Пекине
- AP
«Очень строгие ковидные ограничения. Причём ковидные ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом», — ответил он на брифинге с журналистами на вопрос о возможной встрече Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Песков добавил, что ситуация с коронавирусом на Олимпиаде ожидается напряжённой.
«Ещё раз повторяю: никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет», — подытожил представитель Кремля.