Премьер Испании Санчес поздравил лидера португальских социалистов с победой на выборах

Премьер-министр Испании, лидер испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес поздравил лидера португальских социалистов, и.о. португальского премьера Антониу Кошту с победой партии на парламентских выборах.

«Поздравляю, дорогой Антониу Кошта, с твоей победой. Португалия сделала ещё раз ставку на социал-демократический проект, который объединяет рост и социальную справедливость», — написал Санчес в Twitter.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от МВД Португалии, возглавляемая Коштой социалистическая партия побеждает на досрочных парламентских выборах по данным обработки 97% бюллетеней.

В ноябре 2021 года президент страны Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и назначил новые досрочные выборы на 30 января 2022 года.

Уточняется, что парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, что и стало причиной решения о его роспуске.