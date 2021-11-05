Президент Португалии распустил парламент и назначил дату новых парламентских выборов

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и назначил новые досрочные выборы на 30 января 2022 года.

«Я решил распустить Собрание республики и созвать выборы 30 января», — приводит слова президента РИА Новости.

Уточняется, что парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, что стало причиной решения о его роспуске.

В июле 2021 года замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с послом Португалии Паулу Жоао Лопешем ду Регу Визеу Пинейру сотрудничество двух стран.