Президент Португалии распустил парламент и назначил дату новых парламентских выборов

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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и назначил новые досрочные выборы на 30 января 2022 года.
Президент Португалии распустил парламент и назначил дату новых парламентских выборов
  • Reuters
  • © Pedro Nunes

«Я решил распустить Собрание республики и созвать выборы 30 января», — приводит слова президента РИА Новости.

Уточняется, что парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, что стало причиной решения о его роспуске.

В июле 2021 года замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с послом Португалии Паулу Жоао Лопешем ду Регу Визеу Пинейру сотрудничество двух стран.

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