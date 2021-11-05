Президент Португалии распустил парламент и назначил дату новых парламентских выборов
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«Я решил распустить Собрание республики и созвать выборы 30 января», — приводит слова президента РИА Новости.
Уточняется, что парламент Португалии 27 октября проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, что стало причиной решения о его роспуске.
В июле 2021 года замглавы МИД России Александр Грушко обсудил с послом Португалии Паулу Жоао Лопешем ду Регу Визеу Пинейру сотрудничество двух стран.