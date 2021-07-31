Замглавы МИД России обсудил с послом Португалии сотрудничество двух стран

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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко и завершающий дипмиссию посол Португалии в Москве Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру обсудили двусторонние отношения и сотрудничество на международной арене.
Замглавы МИД России обсудил с послом Португалии сотрудничество двух стран
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В ходе беседы стороны рассмотрели ключевые вопросы российско-португальских отношений. Было отмечено стремление к активизации политдиалога, двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов», — говорится в сообщении российского МИД.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран на мировой арене и затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня.

12 июля Грушко и португальский посол также провели встречу.

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