Замглавы МИД России обсудил с послом Португалии сотрудничество двух стран
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«В ходе беседы стороны рассмотрели ключевые вопросы российско-португальских отношений. Было отмечено стремление к активизации политдиалога, двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов», — говорится в сообщении российского МИД.
Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран на мировой арене и затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня.
12 июля Грушко и португальский посол также провели встречу.