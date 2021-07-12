Замглавы МИД России провёл встречу с послом Португалии

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Португалии в РФ Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Замглавы МИД России провёл встречу с послом Португалии
  • © РИА Новости / Геннадий Мельник

Отмечается, что стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-португальских отношений.

«Отмечено стремление к расширению политдиалога, двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры. Стороны обсудили текущее состояние отношений между Россией и Евросоюзом с учётом завершившегося полугодового председательства Португалии в Совете ЕС», — говорится в сообщении.

Также, как сообщили в ведомстве, состоялся обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества двух стран на мировой арене, затронут ряд наиболее актуальных вопросов международной повестки дня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о необходимости диалога России и ЕС.

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