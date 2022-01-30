Греческий парламент отклонил вотум недоверия правительству
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за вотум проголосовали 142 депутата.
Против недоверия правительству проголосовали 156 депутатов из правящей партии «Новая демократия».
Один парламентарий воздержался.
Вопрос о вотуме недоверия был вынесен на обсуждение председателем партии СИРИЗА — Прогрессивный альянс Алексисом Ципрасом.
1 января Мицотакис выразил надежду, что победой над штаммом «омикрон» завершится пандемия коронавируса.