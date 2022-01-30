Премьер Израиля Беннет заявил о начале стабилизации ситуации с «омикроном»
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«Мы наблюдаем начало тенденции стабилизации волны «омикрона», — приводит РИА Новости слова Беннета на заседании правительства со ссылкой на канцелярию премьера.
По его словам, несмотря на это, в стране сохраняется серьёзная нагрузка на больницы.
Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов заявил, что вакцинированные российским препаратом от коронавируса «Спутник V» туристы смогут въехать на израильскую территорию с российской справкой о наличии антител.