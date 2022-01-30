Премьер Израиля Беннет заявил о начале стабилизации ситуации с «омикроном»

В Израиле видят тенденцию к стабилизации ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон», заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.

«Мы наблюдаем начало тенденции стабилизации волны «омикрона», — приводит РИА Новости слова Беннета на заседании правительства со ссылкой на канцелярию премьера.

По его словам, несмотря на это, в стране сохраняется серьёзная нагрузка на больницы.

Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов заявил, что вакцинированные российским препаратом от коронавируса «Спутник V» туристы смогут въехать на израильскую территорию с российской справкой о наличии антител.