Премьер Израиля Беннет заявил о начале стабилизации ситуации с «омикроном»

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В Израиле видят тенденцию к стабилизации ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон», заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Премьер Израиля Беннет заявил о начале стабилизации ситуации с «омикроном»
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«Мы наблюдаем начало тенденции стабилизации волны «омикрона», — приводит РИА Новости слова Беннета на заседании правительства со ссылкой на канцелярию премьера.

По его словам, несмотря на это, в стране сохраняется серьёзная нагрузка на больницы.

Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов заявил, что вакцинированные российским препаратом от коронавируса «Спутник V» туристы смогут въехать на израильскую территорию с российской справкой о наличии антител.

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